Концерт "Мелодии советского кино"

Петербуржцев и гостей города приглашают на концерт вокального трио EasyTone. Прозвучат всеми любимые песни из советского кинематографа в уникальных аранжировках на фоне космических пейзажей.
Советское ретро погрузит в приятную ностальгию того времени и откроет портал к весеннему настроению. Ожидаются песни "Ландыши", "Журчат ручьи", "От улыбки", "Хорошее настроение", "Хорошие девчата" и другие.
Трио EasyTone 15 лет удивляет зрителей неожиданными каверами, винтажной эстетикой и стильными костюмами.
Фото: pxhere
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