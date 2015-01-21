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Концерт "Мелодии советского кино"
Сегодня, 21:00
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Концерт "Мелодии советского кино"

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Концерт "Мелодии советского кино" пройдет 23 апреля в "Планетарии №1". Начало – в 21:00. Для гостей старше 12 лет.

Петербуржцев и гостей города приглашают на концерт вокального трио EasyTone. Прозвучат всеми любимые песни из советского кинематографа в уникальных аранжировках на фоне космических пейзажей. 

Советское ретро погрузит в приятную ностальгию того времени и откроет портал к весеннему настроению. Ожидаются песни "Ландыши", "Журчат ручьи", "От улыбки", "Хорошее настроение", "Хорошие девчата" и другие. 

Трио EasyTone 15 лет удивляет зрителей неожиданными каверами, винтажной эстетикой и стильными костюмами. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, советское кино
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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