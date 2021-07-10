Концерт "Маэстро и дети" состоится 31 мая на сцене Государственной академической капеллы Петербурга. Стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Петербуржцев и гостей города приглашают на яркое событие Международного фестиваля классического искусства VIVA MAESTRO. Главные герои вечера – юные музыканты из разных регионов страны, которые выступят в сопровождении Симфонического оркестра "Таврический" под управлением дирижера Михаила Голикова.

В программе – произведения Баха, Моцарта, Чайковского и других композиторов. А еще на сцене окажутся известные музыканты, в том числе – лауреаты международных премий, дуэт Татьяны Титовой и Станислава Соловьева, детский хор "Перезвоны" под руководством Ларисы Яруцкой.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия