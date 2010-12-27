Концерт Krec на крыше

Пронзительная акустика проводников истинно петербургской романтики и хип-хоп лирики.

Группа Krec продолжает всё больше отдаляться от хип-хопа в традиционном понимании, делая ставку на мелодизм и лиричность. Для петербуржцев группа приготовила особенную аккустическую программу, чтобы создать особый уют и атмосферу. В этом вечер ценители данной музыки услышат инструментальный аккомпанемент и нежный женский бэк-вокал, обрамляющие виртуозные речитативы Фьюза.

Место: Площадка Roof Place (Кожевенная линия, д. 30)

Цена: от 1300 до 1400 рублей

Возрастное ограничение: 12+

Фото: thesarafan