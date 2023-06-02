Концерт "Классика на час. Бетховен, Вагнер, Мендельсон" пройдет 20 апреля во Дворце Белосельских-Белозерских. Начало – в 16:00. Для гостей старше 12 лет.

Тема программы цикла "Классика на час" – жанры увертюры в прочтении классиков. Эпоха представлена творчеством Людвига ван Бетховена. Так, прозвучит его "Кориолан", который посвящен судьбе римского полководца, конфликту чувства и долга. А "Морская тишь и счастливое плавание" – живописная партитура "классика среди романтиков" Феликса Мендельсона. Завершат концерт симфонические фрагменты из "Тристана и Изольды" Рихарда Вагнера. Исполнитель – Петербургский государственный академический симфонический оркестр, дирижер – Алексей Ньяга. Фото: pxhere