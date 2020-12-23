Концерт "Киношлягеры белых ночей"

В концертном зале "У Финляндского" прозвучат мелодии отечественного кинематографа. Эти саундтреки стали неотъемлемой частью культурного кода страны.
В программе – музыка из культовых фильмов: "Белое солнце пустыни", "Последняя жертва", "Неуловимые мстители", "Женя, Женечка и Катюша", "Чародеи" и других. Главное событие – выступление вокального коллектива Филармонии для детей и молодежи "Супермотив". Ансамбль предложит новый взгляд на хорошо знакомые мелодии.
На сцене – Симфонический оркестр ФДМ под управлением Дмитрия Ноздрачева.
Фото: пресс-служба Филармонии для детей и молодежи
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