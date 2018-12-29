Концерт JUNGLE

Группа даст свой концерт 27 января в клубе "Космонавт".

В Петербург в 2019 году приедет британская группа Jungle. Они дадут свой концерт 27 января в клубе "Космонавт". В составе группы семь человек, две из которых - вокалистки. Группа исполняет медленный лаунжевый бит и вокал на стыке r"n"b и соула, на фоне ненавязчивой электроники. Jungle представит петербуржцам свой второй альбом. Первый был выпущен в июле 2014 года. Нео-соул классические синглы "Platoon", "Busy Earnin", "Time", "The Heat" и "Julia" в мгновение ока стали звуком молодого Лондона, саундтреком эскапизма, уникальным, ярким, визуальным миром городских джунглей.

Альбом "Fucking amazing" в течение двух лет звучал в различных странах во время мирового турне. И вот, 14 сентября 2018 года, в свет вышел новый альбом "For Ever" на лейбле XL Recordings.

Организаторы концерта — компания "Светлая музыка", которая ответственна за фестивали STEREOLETO и "Части света", а также концерты Alt-J, Kraftwerk, Morrissey, Sigur Ros, PJ Harvey и многие другие.

Фото: Организаторы