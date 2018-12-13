Концерт Hollywood Music 2.0

Музыка из голливудских блокбастеров в Большом зале Петербургской филармонии в исполнении симфонического оркестра Singolo Orchestra.

Петербуржцы смогут услышать в живом исполнении тему из "Индианы Джонса", шпионский нуар из саги о "Джеймсе Бонде". Так в этот вечер будут звучать саундтреки к фильмам Пираты Карибского моря", "Титаник", "Список Шиндлера", "Гладиатор" и другие мелодии. Все это произведения сыграет петербургский коллектив Singolo Orchestra.

Место: Санкт-Петербургская академическая филармония имени Дмитрия Шостаковича (Большой зал), ул. Михайловская, д. 2

Цена: от 700 до 2000 рублей

Возрастное ограничение: 6+

Фото: Филармония Шостаковича