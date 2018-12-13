Концерт Hollywood Music 2.0

Петербуржцы смогут услышать в живом исполнении тему из "Индианы Джонса", шпионский нуар из саги о "Джеймсе Бонде". Так в этот вечер будут звучать саундтреки к фильмам Пираты Карибского моря", "Титаник", "Список Шиндлера", "Гладиатор" и другие мелодии. Все это произведения сыграет петербургский коллектив Singolo Orchestra.
Место: Санкт-Петербургская академическая филармония имени Дмитрия Шостаковича (Большой зал), ул. Михайловская, д. 2
Цена: от 700 до 2000 рублей
Возрастное ограничение: 6+
Фото: Филармония Шостаковича
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