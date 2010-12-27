Концерт Гарика Мартиросяна

Комик выступит в популярном жанре стендап-шоу.

В ДК им. Ленсовета состоится сольный концерт одного из главных резидентов Comedy Club на ТНТ Гарика Мартиросяна. Известный комик впервые выступит в жанре стендапа.

Юморист готов поделиться со зрителями своим опытом в шуточной манере, рассказать честные истории из своей жизни без цензуры и неудобных тем. Организаторы обещают, что на протяжении полутора часов гостей ждет живой юмор и интеллектуальный шарм артиста. Посетители смогут больше узнать о взглядах Мартиросяна на мир, друзьях, семье и даже музыкальных предпочтениях.

Место: Каменоостровский, 42

Цена: от 1000 рублей

Возрастное ограничение: 18+

Фото: vk.com/geoprokrd