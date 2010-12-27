Концерт Гарика Мартиросяна

В ДК им. Ленсовета состоится сольный концерт одного из главных резидентов Comedy Club на ТНТ Гарика Мартиросяна. Известный комик впервые выступит в жанре стендапа.
Юморист готов поделиться со зрителями своим опытом в шуточной манере, рассказать честные истории из своей жизни без цензуры и неудобных тем. Организаторы обещают, что на протяжении полутора часов гостей ждет живой юмор и интеллектуальный шарм артиста. Посетители смогут больше узнать о взглядах Мартиросяна на мир, друзьях, семье и даже музыкальных предпочтениях.
Место: Каменоостровский, 42
Цена: от 1000 рублей
Возрастное ограничение: 18+
Фото: vk.com/geoprokrd
Обсуждение ( 0 )