Концерт "Энергия звука"

Концерт состоится 29 октября в Колизее, стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Государственный русский концертный оркестр Петербурга представит эксклюзивный проект в жанре фолк‑рок. Это единственный концерт, где Rammstein, The Beatles и AC/DC зазвучат на балалайках, домрах и баянах. На сцене будут 35 виртуозных музыкантов.

Коллектив под руководством Дмитрия Калинина расскажет о возможностях русского народного оркестра. Его авторские сочинения станут связующим звеном между народной музыкой и современным роком.

С объединением сотрудничают ведущие солисты: Василий Герелло, Владимир Самсонов, Мария Литке, Методие Бужор, Олеся Петрова, Александр Никитин, Елена Заставная, Семен Антаков, Ольга Васильева, Татьяна Закирова, Дамир Закиров, Сергей Зыков, Александр Пахмутов и актеры Молодежного театра на Фонтанке.

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