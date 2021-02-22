Концерт "Две традиции"

Концерт органной музыки "Две традиции" пройдет 12 марта в Лютеранской церкви Святой Екатерины. Начало – в 19:30. Для гостей старше 6 лет.

Программа откроет перед слушателями две грани барочного музыкального искусства – французскую и немецкую органные традиции. Например, "Большой диалог" – визитная карточка композитора Луи Маршана. Жанры "ноэля" и "французской органной сюиты" отличаются разнообразием тембровых красок. А "ноэли" Луи Клода Дакена представляют вариации на народные рождественские песни, "Сюита второго тона" Луи-Николя Клерамбо – последовательность контрастных номеров.

В развитие немецкого органного искусства внесли вклад композиторы Букстехуде, Керль и Бах, основа их творчества – импровизационные жанры.

Исполнитель на органе – Анна Калинкина.

Фото: pxhere