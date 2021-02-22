Концерт "Две традиции"

Программа откроет перед слушателями две грани барочного музыкального искусства – французскую и немецкую органные традиции. Например, "Большой диалог" – визитная карточка композитора Луи Маршана. Жанры "ноэля" и "французской органной сюиты" отличаются разнообразием тембровых красок. А "ноэли" Луи Клода Дакена представляют вариации на народные рождественские песни, "Сюита второго тона" Луи-Николя Клерамбо – последовательность контрастных номеров.
В развитие немецкого органного искусства внесли вклад композиторы Букстехуде, Керль и Бах, основа их творчества – импровизационные жанры.
Исполнитель на органе – Анна Калинкина.
Фото: pxhere
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