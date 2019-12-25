Концерт "Цветы осени"

Концерт состоится 30 октября в Капелле, стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Русская классика и европейская оперетта встретятся в одной программе. Самобытное звучание русского оркестра, лирика вокальных произведений и искрометные мелодии оперетты создадут вечер, в котором академическая традиция соединится с легкостью музыкального театра.

За дирижерским пультом будет художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист России Дмитрий Хохлов. Также в концерте поучаствуют солисты Мариинского театра и лауреаты международных конкурсов: Анна Денисова (сопрано), Владислав Куприянов (баритон).

Фото: pxhere