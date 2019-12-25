  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Концерт "Цветы осени"
Сегодня, 19:00
303
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Концерт "Цветы осени"

0 0

Концерт состоится 30 октября в Капелле, стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Русская классика и европейская оперетта встретятся в одной программе. Самобытное звучание русского оркестра, лирика вокальных произведений и искрометные мелодии оперетты создадут вечер, в котором академическая традиция соединится с легкостью музыкального театра. 

За дирижерским пультом будет художественный руководитель и главный дирижер оркестра, народный артист России Дмитрий Хохлов. Также в концерте поучаствуют солисты Мариинского театра и лауреаты международных конкурсов: Анна Денисова (сопрано), Владислав Куприянов (баритон). 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Концерты, Куда сходить в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии