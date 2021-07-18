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Концерт "Час барокко"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Час барокко"

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Концерт "Час барокко" пройдет 8 июня во Дворце Белосельских-Белозерских. Начало – в 19:00. Для гостей старше 6 лет.

Музыка эпохи барокко – это чарующие золотые секвенции и мелодическое совершенство. Произведения, созданные музыкантами того времени, остаются актуальными: они звучат столь же прекрасно, как и 300 лет назад. 

Петербургский государственный академический симфонический оркестр исполнит барочные концерты для флейты, гобоя и скрипки, двух скрипок и двух альтов. Их авторы – Антонио Вивальди, Джованни Баттиста Перголези, Георг Филипп Телеманн и Иоганн Себастьян Бах. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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