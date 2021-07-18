Концерт "CELLOвек: Валентин Берлинский" пройдет 8 июня в Большом зале Филармонии имени Д. Д. Шостаковича. Начало – в 20:00. Для гостей старше 12 лет.

Концерт состоится с показом документального фильма о великом виолончелисте, основателе и многолетнем участнике квартета имени Бородина Валентине Берлинском. Событие объединит музыку, кино и живое слово.

Ведущий вечера – известный публицист Артем Варгафтик. Музыкальную программу исполнит Симфонический оркестр "Таврический" под управлением дирижера Михаила Голикова. А еще в концерте поучаствуют виолончелист Адриан Маркевич и квартет имени Валентина Берлинского.

Особое событие – премьера пьесы "Благодарность". Это специально написанное произведение для виолончели и оркестра, автор – композитор Софья Круглова.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия