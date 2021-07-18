Концерт "CELLOвек: Валентин Берлинский"

Концерт состоится с показом документального фильма о великом виолончелисте, основателе и многолетнем участнике квартета имени Бородина Валентине Берлинском. Событие объединит музыку, кино и живое слово.
Ведущий вечера – известный публицист Артем Варгафтик. Музыкальную программу исполнит Симфонический оркестр "Таврический" под управлением дирижера Михаила Голикова. А еще в концерте поучаствуют виолончелист Адриан Маркевич и квартет имени Валентина Берлинского.
Особое событие – премьера пьесы "Благодарность". Это специально написанное произведение для виолончели и оркестра, автор – композитор Софья Круглова.
Фото: предоставлено организаторами мероприятия
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