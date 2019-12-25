Концерт Bring Me The Horizon

Жаркий сольный концерт в Петербурге.

Группа Bring Me The Horizon родилась в 2003 году. Дэткор-музыка завоевала теплую популярность и несколько музыкальных наград, однако после коллектив сместился в метал- и пост-хардкор, меняя музыкальные кадры в группе.

Свою волну группа нашла в 2013 году, и с того момента выступления Bring Me The Horizon собирают огромные толпы поклонников и ценителей метала и альтернативного рока. В Петербург коллектив везет масштабный и жаркий сольный концерт.

Цена: от 1800 рублей

Место: СК "Юбилейный", пр. Добролюбова, 18

Фото: BRING ME THE HORIZON / ВКонтакте