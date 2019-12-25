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Концерт "Бортнянский. Литургические песнопения, духовные концерты"
Сегодня, 19:00
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Концерт "Бортнянский. Литургические песнопения, духовные концерты"

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Концерт состоится 28 октября в Капелле, стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Фестиваль "Невские хоровые ассамблеи" тесно связан с Капеллой. Впервые его провели в 1981 году по инициативе художественного руководителя Владислава Чернушенко. 

В 2026 году мероприятие посвящено 275‑летию со дня рождения Дмитрия Бортнянского, сыгравшего важнейшую роль в становлении, развитии и общемировой известности Императорской придворной певческой капеллы. 

На сцене в исполнении коллективов из Петербурга и Москвы прозвучат хоровые и инструментальные сочинения самого композитора, духовная музыка и произведения русских и зарубежных авторов. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Концерты, Куда сходить в Петербурге,

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