Концерт "Бортнянский. Литургические песнопения, духовные концерты"

Концерт состоится 28 октября в Капелле, стартует мероприятие в 19:00. Возрастное ограничение: 6+.

Фестиваль "Невские хоровые ассамблеи" тесно связан с Капеллой. Впервые его провели в 1981 году по инициативе художественного руководителя Владислава Чернушенко.

В 2026 году мероприятие посвящено 275‑летию со дня рождения Дмитрия Бортнянского, сыгравшего важнейшую роль в становлении, развитии и общемировой известности Императорской придворной певческой капеллы.

На сцене в исполнении коллективов из Петербурга и Москвы прозвучат хоровые и инструментальные сочинения самого композитора, духовная музыка и произведения русских и зарубежных авторов.

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