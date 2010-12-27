Концерт Big Russian Boss

Big Russian Boss презентует треки из новой пластинки

В клубе "Космонавт" участники проекта Big Russian Boss представят свою новую пластинку. Игорь Лавров и Стас Конченков (авторы собственного шоу на YouTube) сняли маски анонимности и готовы дальше публично высмеивать своих коллег.

Первые песни проекта Big Russian Boss распространились среди друзей в Самаре, а одна из них однажды попала в публичный доступ и быстро разошлась по Твиттеру. В 2016 году Big Russian Boss оказался в топе 50 популярных российских реп-исполнителей по версии RAP.RU. Авторское шоу Лаврова и Конченкова за первый год набрало более двух миллионов подписчиков.

Адрес: Клуб "Космонавт", Бронницкая, д.24

Стиль музыки: рэп и хип-хоп

Цена: от 750

Фото: instagram / Big Russian Boss