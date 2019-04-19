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Концерт "Бах и Вивальди: виолончель и орган"
Сегодня, 19:30
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Концерт "Бах и Вивальди: виолончель и орган"

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Концерт "Бах и Вивальди: виолончель и орган" пройдет 14 мая в Храме Святого Станислава. Начало – в 19:30. Для гостей старше 6 лет.

Петербуржцев и гостей города приглашают на концерт Лилии Кузнецовой (орган) и Вероники Пушкиной (виолончель) "Бах и Вивальди: виолончель и орган". 

В программе – сочинения двух великих мастеров: Иоганна Себастьяна Баха и Антонио Вивальди. Для органа исполнят такие популярные произведения, как хорал "Я взываю к Тебе, Господь Иисус Христос", Токката и фуга ре минор и другие пьесы. Для ансамбля виолончели и органа прозвучат три сонаты Вивальди, а в заключении – знаменитая Ария из Оркестровой сюиты №3. 

Фото: pxhere 

Теги: концерт, музыка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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