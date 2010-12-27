Концерт "Бах, Гендель, Тартини, Крейслер"

Выступление пройдет в рамках фестиваля "Потемкинские встречи".

В роскошных интерьерах Таврического дворца пройдет концерт органиста, пианиста и клавесиниста из Москвы Гарри Еприкяна. В качестве второго солиста выступит скрипач Александр Кузавов. Музыканты исполнят произведения И.С.Баха, Дж.Тартини, Ф.Крейслера, Г.Ф.Генделя, Й.Рейнбергера.

Концерт начинается в 19:00, а 18.00 можно пройдет экскурсия по Таврическому дворцу с посещением Думского зала.

Организаторы напоминают о том, что попасть во дворец можно только при наличии билета и паспорта.

Место: Таврический дворец (Шпалерная ул., д. 47)

Продолжительность: 2 часа с одним антрактом

Цена: 2000 рублей

Фото: vk.com/organ_tavrich