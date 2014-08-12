Концерт "Аватар. Музыкальное шоу в Планетарии" состоится в Планетарии 1 25 июля в 21:00

На самом большом проекционном куполе в мире мы воссоздаем атмосферу легендарного фильма "Аватар": пейзажи Пандоры, просторы космоса, удивительный растительный и животный мир, а главное, конечно же, музыка Джеймса Хорнера в исполнении ведущих музыкантов "Amadeus Concerts".

Зрителей ждет часовое музыкально-проекционное шоу, в котором Вы сможете почувствовать себя настоящими космическими путешественниками. Уникальные аранжировки к легендарным музыкальным композициям, эффектные световые решения составят единое аудиовизуальное целое с полнокупольной графикой, подготовленной специально для шоу студией Планетария 1.

Все это позволит представить зрителю не "реплику" фильма, а отдельное его прочтение, с сохранением его оригинальной атмосферы, но позволяющее иначе воспринять именно музыку к фильму. Встретимся в самом космическом месте Петербурга и в самом большом планетарии в мире! Всё шоу сопровождается визуальным контентом, который буквально захватывает дух и превращает слушание в музыки в настоящую космическую медитацию.

Музыкальный состав: струнный ансамбль "Амадеус", клавишные, флейта, перкуссия.

Продолжительность концерта - 1 час 10 минут (без антракта)