Концерт Atomic Jam Band

Гости ресторана White Night Music Joint услышат композиции, ставшие мировыми легендами блюза и джаза.

В воскресенье, 20 сентября, в ресторане White Night Music Joint прозвучат ноты блюза и джаза. Перед гостями заведения выступит группа Atomic Jam Band.

Петербургская кавер-группа исполняет вошедшие в историю джазовой классики хиты BB King, Muddy Waters, Jimi Hendrix, Little Walter, Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton. Проект основали Don Hikaram и барабанщика из Амстердама с русскими корнями Tolik "Atomic" Smirnoff.

Адрес: набережная реки Фонтанки, 59

Цена билета: от 600 рублей

Фото: Ponominalu.ru