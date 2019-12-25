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Концерт Atomic Jam Band
Сегодня, 20:00
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lizapoluda

Концерт Atomic Jam Band

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Гости ресторана White Night Music Joint услышат композиции, ставшие мировыми легендами блюза и джаза.

В воскресенье, 20 сентября, в ресторане White Night Music Joint прозвучат ноты блюза и джаза. Перед гостями заведения выступит группа Atomic Jam Band.

Петербургская кавер-группа исполняет вошедшие в историю джазовой классики хиты BB King, Muddy Waters, Jimi Hendrix, Little Walter, Stevie Ray Vaughan, Eric Clapton. Проект основали Don Hikaram и барабанщика из Амстердама с русскими корнями Tolik "Atomic" Smirnoff.

Адрес: набережная реки Фонтанки, 59

Цена билета: от 600 рублей

Фото: Ponominalu.ru

Теги: atomic jam band, джаз, концерт
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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