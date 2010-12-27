Концерт Ashes Collide

Американский рок с русской душой.

Ashes Collide - рок-коллектив с драйвовым звучанием, сильным вокалом и бешеной энергетикой. Группа существует три года, но уже успела побывать в семи странах с десятками концертов.

Поклонников настоящего рока ждет интересная инструментальная музыка, заряд энергии и глубокие песни. Солистка Марфа Савченко поет на английском языке, однако недавно у Ashes Collide появилась песня на русском. Американская группа "Halestorm" назвала российский коллектив одной из лучших команд, которую она когда-либо видела.

Место: клуб Zal (наб. Обводного канала, 118С)

Цена: 550 рублей

Возрастное ограничение: 16+

Фото: vk.com/ashescollide