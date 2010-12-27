Концерт Александра Лубянцева в Филармонии

Выступление талантливого пианиста состоится в малом зале имени Глинки петербургской Филармонии.

Александр Лубянцев – пианист, отличающийся необычными и яркими интерпретациями. Блестящая техника и тембральное богатство игры принесли пианисту III премию на XIII Международном конкурсе им. П.И. Чайковского в 2007 году. На XIV Международном конкурсе им. П.И. Чайковского Лубянцев получил Специальный приз критиков.

В числе наград Лубянцева – Гран-при на Международном фортепианном конкурсе им. Ф. Шопена в Нарве (Эстония, 2001), I премия на Международном конкурсе молодых пианистов в Санкт-Петербурге (2002), V премия на Международном фортепианном конкурсе в Сиднее (Австралия, 2004), I премия на Международном фортепианном конкурсе в Рузе (Россия, 2007). Лубянцев обратил на себя внимание не только в России, но и в Японии, Бразилии, Эстонии, Финляндии, Чехии и других странах. Он участвовал во многих известных музыкальных фестивалях, в числе которых "Летний фестиваль" в Охриде (Македония, 2007), Международный фестиваль в Динаре (Франция, 2008) и International Friendship concert (Сеул, Корея, 2010).

В качестве солиста Лубянцев выступал с различными оркестрами под руководством таких дирижеров, как Кристоф Поппен, Максим Федотов, Янош Фюрст, Сергей Ролдугин, Владимир Стачинский, Владимир Спиваков и Джанандреа Нозеда. Пианист также выступил со Страдивари-ансамблем Мариинского театра под руководством Игоря Группмана, исполнив Концерт № 20 для фортепиано с оркестром Моцарта.

Когда: 21 сентября в 19:00

Где: Филармония им. Шостаковича (Невский пр., д. 30)

Фото: предоставлено организаторами