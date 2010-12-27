Концерт Александра Лубянцева

Посетители окунутся в музыку Ф.Шопена.

Александр Лубянцев - пианист с международным именем. Он известен не только в России, но и в Японии, Бразилии, Эстонии и других странах. Для любителей классической музыки он представит программу "Фортепианный вечер с музыкой Ф.Шопена". В нее войдут такие композиции как "Полонез - Фантазия" , "Скерцо N 2", "Andante spinato" и "Большой блестящий полонез", "Баллада N 1", "Мазурки ор. 59", "Соната N 3".

Исполнитель начал обучаться игре на фортепиано в пять лет. С раннего возраста он получал призовые места на международных конкурсах. В том числе он выступал и в составе оркестров под руководством Сергея Ролдугина, Кристофа Поппена, Максима Федотова.

В 2007 году Александр получил III премию на XIII Международном конкурсе им. П.И. Чайковского.

Место: Малый зал им. М.И.Глинки Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д.Д.Шостаковича (Невский проспект, 30)

Цена: от 600 рублей

Возрастное ограничние: 6+

Фото: предоставлено организаторами