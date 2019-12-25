Концепцию набережной в Приморском районе выберут из шести работ молодых художников

Шесть финалистов доработают проекты набережной и территории будущей гостиницы компании PLG.

В понедельник, 6 августа, в пресс-службе компании PLG сообщили, что в финал конкурса по разработке городской набережной в Приморском районе вышли шесть работ.

Разработка концепции благоустройства городской пешеходной набережной в Пьяной гавани инициирована девелоперской группой PLG в рамках конкурса молодых художников и дизайнеров St. Petersburg Young Design 2021. Конкурс организовали Фонд поддержки инноваций и молодежных инициатив Санкт-Петербурга и Санкт-Петербургская государственная художественно-промышленная академия имени А. Л. Штиглица.

Заявки подали более 70 студентов и выпускников художественных и архитектурных вузов. В финале оказались представители Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна, Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А. Л. Штиглица, Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина и НИУ ВШЭ. Некоторые участники объединились в команды из двух или четырёх человек.

Жюри отметило креативность идей, проработанность деталей и схем, которые были запрошены в техническом задании. Участники представили нестандартные концептуальные решения, впечатляющие эскизы и 3D-визуализации, которые помогают наглядно оценить туденческие проекты, а некоторые работы превзошли ожидания.

Во втором этапе участники просчитают бюджет проектов и учтут замечания специалистов. 8 сентября PLG проведет личную встречу с каждым участником, на которой представители компании, которые оценивали работы, расскажут о плюсах и минусах каждой из них, а также озвучат пожелания по дальнейшим действиям.

Две лучшие работы объявят 15 декабря. Победитель получит возможность участвовать разработке финального проекта обустройства набережной и территории гостиницы PLG, а также получит 50 тыс. рублей. Участник, который займет второе место, получит 30 тыс. рублей.

Ранее мы писали, что в Коммунаре появятся новые общественные пространства.

Фото: предоставлено пресс-службой PLG