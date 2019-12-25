Кому положена надбавка к пенсии при достижении 80 лет

Обычные пенсионеры получают фиксированный размер пенсии в 6 044, 48 рублей.

В пятницу, 9 июля, в пресс-службе ПФР по Петербургу и Ленобласти напомнили о повышенной пенсии и условии, по которому ее можно получать.

Так, в двух регионах более 285 тысяч жителей, которым исполнилось 80 или более 80 лет, им выплачивают повышенную пенсию, согласно закону России. Такие граждане получают двойной фиксированный размер к страховой пенсии.

У обычных пенсионеров фиксированный размер пенсии составляет 6 044, 48 рублей. Когда возраст достигает 80 лет, государство выплачивает уже 12 088, 96 рублей. Повышение устанавливают без заявлений и начисления пойдут со следующего месяца после дня рождения.

В пресс-службе уточнили, что инвалидам I группы повышение фиксированной выплаты устанавливается до 80 лет при установлении факта инвалидности и после уже не пересчитывается.

Ранее мы писали, что россиянам рассказали, когда пенсии вырастут до 20 тыс. рублей.

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