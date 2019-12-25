Пенсионерка отдала мошеннику 142 тыс. рублей за ремонт компьютера

Мужчина уже задержан и помещён в изолятор.

Полицейские Василеостровского района задержали 32-летнего петербуржца, который назначил непомерно большую цену за ремонт компьютера пенсионерки. Об этом стало известно Piter.TV.

В полицию 30 августа обратилась 87-летняя пожилая петербурженка, которая рассказала, что воспользовалась услугами компьютерного мастера, контакты которого она нашла на листовке. Мужчина попросил за работу 142 тыс. рублей, с который он благополучно отбыл из квартиры.

В понедельник, 5 сентября, оперативники провели задержание 32-летнего жителя Московского района, на Железноводской улице. Его поместили в изолятор временного содержания. ВОзбуждено уголовное дело.

Ранее полицейские задержали школьника, который обманул пенсионерок на 6,3 млн рублей.

Фото: Piter.TV