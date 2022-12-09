  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Приставы добились выплаты 80 тыс. рублей компенсации в пользу упавшей в люк петербурженки
Сегодня, 12:57
208
lizapoluda Добавить в Яндекс.Новости

Приставы добились выплаты 80 тыс. рублей компенсации в пользу упавшей в люк петербурженки

0 0

В отношении управляющей компании, отвечающей за территорию, возбуждено исполнительное производство.

Судебные приставы взыскали с управляющей компании компенсацию в пользу петербурженки, которая случайно провалилась в люк. Всего организация выплатила женщине 80 тыс. рублей. Об этом информирует пресс-служба главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по городу.

Происшествие случилось 4 января 2022 года на территории Славянка. Женщина упала в люк, припорошенный снегом, во время прогулки с собакой. Пострадавшая получила ушибы левой височной области и правого бедра.

В отношении управляющей компании, отвечающей за территорию, возбуждено исполнительное производство. Средства взыскали со счёта организации в принудительном порядке.

Ранее мы сообщили о том, что судебные приставы Петербурга вернули взыскателям почти 28 млрд рублей.

Фото: Piter.TV (носит иллюстративый характер)

Теги: гу фссп по петербургу, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии