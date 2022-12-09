Приставы добились выплаты 80 тыс. рублей компенсации в пользу упавшей в люк петербурженки

Судебные приставы взыскали с управляющей компании компенсацию в пользу петербурженки, которая случайно провалилась в люк. Всего организация выплатила женщине 80 тыс. рублей. Об этом информирует пресс-служба главного управления Федеральной службы судебных приставов (ГУ ФССП) по городу.
Происшествие случилось 4 января 2022 года на территории Славянка. Женщина упала в люк, припорошенный снегом, во время прогулки с собакой. Пострадавшая получила ушибы левой височной области и правого бедра.
В отношении управляющей компании, отвечающей за территорию, возбуждено исполнительное производство. Средства взыскали со счёта организации в принудительном порядке.
Ранее мы сообщили о том, что судебные приставы Петербурга вернули взыскателям почти 28 млрд рублей.
Фото: Piter.TV (носит иллюстративый характер)
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