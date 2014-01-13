Компания из Китая Hisense намерена локализовать в Петербурге производство бытовой техники

Фирма рассматривает возможность вложения инвестиций в экономику Северной столицы.

Китайская фирма Hisense планирует локализовать производство бытовой техники в Петербурге. Об этом рассказал вице-губернатор Кирилл Поляков в своем телеграм-канале.

Компания рассматривает возможность вложения инвестиций в экономику Северной столицы и подбирает место для строительства будущего завода.

Мы заинтересованы в эффективном сотрудничестве и готовы оказать партнерам всестороннюю помощь. Кирилл Поляков, вице-губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: три малых предприятия получили городские площади в Петербурге для пищевого и медицинского производства.

Фото: Piter.TV