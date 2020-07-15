Коммунальщики Выборга ликвидируют последствия непогоды

Аварийные деревья представляют угрозу линиям электропередач, здоровью и жизни людей.

Сегодня, 17 июля, в Выборге проходит спил и вывоз аварийных деревьев. Сотрудники комбината благоустройства убирают насаждения, пострадавшие от сильных порывов ветра.

Корреспондент Piter.TV побывал по адресу ул. Рубежная, 17, где советом дома совместно с комбинатом благоустройства было принято решение о спиле аварийных деревьев. Делается это в целях безопасности. Такие деревья представляют угрозу линиям электропередач, здоровью и жизни людей, проходящих мимо дома.

После анализа дворовой территории были выбраны деревья под спил, а именно: четыре березы, черемуха, ветка осины, которая находится над детской площадкой.

На территории, где проводились работы, присутствовал депутат округа №11 Михаил Макаров.

Все началось две недели назад. У нас упала черемуха, находящаяся на детской площадке, поэтому мы привлекли сначала управляющую компанию, которая это дерево нам быстро убрала. Вызван был комитет благоустройства, чтобы оценить, нет ли еще таких деревьев, которые угрожают безопасности детей и граждан, которые будут проходить мимо нашего дома. Александр Эйвазов, председатель совета дома по ул. Рубежная, 17.

Городской депутат Михаил Макаров, на чьем округе сегодня велись работы, поблагодарил актив дома за активную позицию и постоянное личное участие в жизни округа.

Прежде всего эти работы призваны обеспечить безопасность жителей, превентивные меры направлены на минимизацию падения деревьев во время очередного урагана или непростых погодных явлений. Работа кипит по всему городу, поэтому призываю жителей активнее сообщать своим депутатам и районной администрации о возможных проблемных моментах. Комбинат благоустройства отработает все поступившие заявки.

Председатель совета дома отметил, что в ближайшее время после разрешения дорожных инспекций планируется спилить очень большой клен находящийся со стороны заднего фасада дома. Также дом по адресу Рубежная, 17 участвовал в программе по благоустройству дворов "Комфортная среда", в рамках которой велись работы по благоустройству дворовой территории.

Совместно с депутатом и районной администрацией ведем работу по благоустройству детской площадки. В перспективе здесь будет заменено либо в этом году, либо в следующем, как нам бюджет позволит, резиновое покрытие, также в целях безопасности нашего двора здесь будут выставлены лежачие полицейские. - отметил Эйвазов.

Дмитрий Матвеев, инженер комбината благоустройства, рассказал, что необходимо выполнить большой объем работ, так как заявки на ликвидацию ветхих деревьев поступают каждый день. В настоящее время работы ведутся на 10 адресах, в частности, по ул.Гагарина, на Южном валу, на ул. Кеппа и в Яблоневом саду.

