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Коммунальные службы Кронштадтского района перешли на усиленный режим работы
Сегодня, 16:02
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Коммунальные службы Кронштадтского района перешли на усиленный режим работы

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За выходные сотрудники ЖКС очистили от снега и наледи  более 11 кровель.

Кронштадские коммунальные службы работают в усиленном режиме. Город убирают от сугробов и наледи круглосуточно. Об этом сообщил в своем tg-канале глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов.

За выходные сотрудники ЖКС очистили от снега и наледи  более 11 кровель. Как отметил глава района, сейчас самое важное – очистка крыш.

Из-за перепадов температуры в городе образовалось большое количество льда.

Андрей Кононов, глава администрации Кронштадтского района

Жителей призвали осматривать кровли, не ходить под сосульками и не  заходить за установленные ограждения. Андрей Кононов отметил, что ежедневно проверяет территории, контролирует работу коммунальных служб, следит за техникой безопасности сотрудников.

Ранее на Piter.tv: Петербург закупит сильный реагент для борьбы с гололедицей за 698 млн рублей.

Фото: Telegram / Андрей Кононов

 

Теги: андрей кононов, кронштадт, уборка города
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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