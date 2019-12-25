Коммунальные службы Кронштадтского района перешли на усиленный режим работы

За выходные сотрудники ЖКС очистили от снега и наледи более 11 кровель.

Кронштадские коммунальные службы работают в усиленном режиме. Город убирают от сугробов и наледи круглосуточно. Об этом сообщил в своем tg-канале глава администрации Кронштадтского района Андрей Кононов.

За выходные сотрудники ЖКС очистили от снега и наледи более 11 кровель. Как отметил глава района, сейчас самое важное – очистка крыш.

Из-за перепадов температуры в городе образовалось большое количество льда. Андрей Кононов, глава администрации Кронштадтского района

Жителей призвали осматривать кровли, не ходить под сосульками и не заходить за установленные ограждения. Андрей Кононов отметил, что ежедневно проверяет территории, контролирует работу коммунальных служб, следит за техникой безопасности сотрудников.

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Фото: Telegram / Андрей Кононов