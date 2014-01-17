В Петербурге наметился рост коммерческой недвижимости

Трафик таких объектов в городе на Неве показывает рост в диапазоне от 3 до 6%.

Коммерческие объекты в Северной столице демонстрируют позитивную динамику роста на рынке недвижимости. Аналогичная ситуация складывается и российской столице. Об этом пишет издание "КоммерсантЪ".

Так, на данный момент трафик городской коммерческой недвижимости показывает рост в диапазоне от 3 до 6%. Всплеска посещаемости ТЦ, однако, не наблюдается. По сравнению с 2022 годом число посетителей на одну тыс. кв. м. торговых площадей в городе выросло на 4-6%

Самыми популярными для петербургских предпринимателей оказались объекты, подходящие для стрит-ритейла.

Ранее мы сообщили о том, что Outletium займет площади Decathlon в петербургском ТРЦ "Рио". Все коллекции брендов, популярных среди горожан, будут направляться в магазин напрямую от производителей.

Фото: Piter.TV