Смольный назвал запретную для аквабайкеров часть Невы

Вероятно, все открыточные виды для аквабайкеров будут недоступны.

Во вторник, 27 июля, комитет по транспорту сообщил, что решил запретить движения на гидроциклах в части Невы, передает "Фонтанка".

Проект комитета добавит один пункт в правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах. Так, водителям гидроциклов запретят плавать на участке Невы, который ограничен Литейным, Сампсониевским, Тучковым и Благовещенским мостами. То есть, по сути, все открыточные виды запретят для поездок на таком транспорте.

Часть правил на данный момент ограничивает движение на маломерных судах, запрещает становиться помехой для крупных судов, проплывать под мостами, которые развели, а также появляться на водном транспорте в определенные часи на определенном участке.

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Фото: Piter.tv