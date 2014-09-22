Комитет по строительству проверил ход работ в ЖК "На Заречной"

В прошлый раз в доме были грязь и мусор. Но новый застройщик "Росстройинвест" справляется с трудностями, переданными "в наследство" от предыдущей компании.

Комитет по строительству проверил ход работы на объекте ЖК "На Заречной". Ревизоры отметили, что новый застройщик "Росстройинвест" справляется с выполнением задач. Об этом сообщили на портале "Строительный Петербург" 22 марта.

Сейчас строители справились со всеми поставленными задачами на одном из объектов. Сделали паркинг, обеспечили пожарную безопасность в доме, выполнили инженерные работы, наладили лифтовое сообщение, установили двери. Работы по отоплению и электрике тоже сданы.

По мнению председателя комитета по строительству Евгения Барановского, застройщик "Росстройинвест" успешно достроит вверенные ему объекты.

Сегодня на площадке трудятся 30 строителей. Работы выполняются по графику. Сдача двух домов "На Заречной" планируется в августе этого года. Въезд в жилье возможен спустя семь лет после покупки недвижимости.

Предыдущий застройщик "Норманн" обанкротился в прошлом году. Когда представители компании "Росстройинвест" пришли на врученные им объекты - ЖК "Три апельсина" и два дома "На Заречной", они увидели грязь и мусор. Электрика и цветные металлы были вырезаны участками. Строителям нынешней компании-застройщику пришлось решать проблемы, доставшиеся в наследство от организации "Норманн".

Известно, что рядом с новыми домами планируется построить две школы с бассейнами, детский сад и дороги.

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Видео: "Строительный Петербург"