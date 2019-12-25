В понедельник, 25 мая, стало известно о том, что Комитет по природопользованию проведет семинары о животном мире в Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице во "ВКонтакте".
Известно, что соответствующий семинар намерены запустить 25 мая в 16:00 в соцсети "ВКонтакте".
Также ведомство заявило, что в ближайшее время горожанам следует ожидать также лекции по об организации управления водными ресурсами.
Ранее мы сообщали о том, что новая неделя в Петербурге начнется с +18 градусов.
Фото:pixabay
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