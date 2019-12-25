Новая неделя в Петербурге начнется с +18 градусов

Осадков в течение дня не ожидается.

Новая неделя в Петербурге начнется с потепления и переменной облачности. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".

В понедельник, 25 мая, воздух в Петербурге прогреется до +16..+18 градусов. Ночью при этом было не больше +8 градусов. В течение суток осадков не ожидается, ветер будет дуть слабо с востока и северо-востока, однако, после полудня он станет северным и будет дуть со скоростью 3-8 метро в секунду. Атмосферное давление будет повышаться.

Самая низкая температура в Петербурге 25 мая была зафиксирована в 1951 году, тогда столбик термометра опустился до -2 градусов, самым теплым этот день был в 2014 году – плюс 28 градусов.

Фото: Piter.TV