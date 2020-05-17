В театре прошла проверка, которая выявила множество нарушений санитарных норм.

Стало известно, что комитет по культуре Петербурга потребовал отозвать QR-код у ТЮЗа имени Брянцева. Такое решение приняли после проверки по соблюдению действующих ограничений. Об этом сообщили в пресс-службе комитета.

В среду, 3 ноября, в театре прошла проверка, которая выявила множество нарушений санитарных норм. Кроме этого, в ТЮЗе принимали организованные группы детей, сотрудники не контролировали соблюдение масочного режима, а в гардеробе отсутствовали защитные экраны.

В сообщении комитета по культуре говорится, что комитетом отозвано ранее направленное согласование на проведение спектаклей до 28 ноября. Представители комитета просят зрителей обратить внимание на предстоящие отмены и переносы спектаклей в ТЮЗе.

Отметим, что только после соблюдения всех санитарных и организационных мер возможно возобновление его деятельности.

Ранее мы информировали, что в Центральном районе Петербурга полиция провела рейд по заведениям общепита. Всего за рейд удалось проверить 61 заведение, из которых 57 оказались закрыты, а остальные 4 продолжили работать в ночное время. Теперь им грозит административная ответственность.

Видео: Вконтакте / Комитет по культуре Санкт-Петербурга