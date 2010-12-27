Полиция нагрянула с обысками в бассейны “Дирекции по управлению спортсооружениями”

Руководство организации подозревают в растрате бюджетных денег.

Днем 13 ноября правоохранительные органы Петербурга провели серию обысков в подведомственных отделениях Комитета по физической культуре и спорту. Представителей закона заинтересовали бассейны дирекции по спортивным сооружениям.

По мнению полиции, чрезмерные траты организации являются необоснованными. К примеру, в МВД рассказали, что сотрудники закупали реагент (гипохлорит от российского производителя) по завышенной семикратно стоимости товара. Оперативники изучали документацию, способную вывести на след возможного преступления о растрате государственных средств. Следствие считает, что был заключен заведомо невыгодный контракт с компанией "Химпром". Организация обязалась поставить с 2014 по 2016 года продукцию на сумму в 100 миллионов рублей.

В общей сложности мероприятия прошли на 17 объектах. Все помещения находятся под управлением "Дирекции по управлению спортсооружениями" города. Также оперативники пообщались с представителем "Химпропа". По неподтвержденным данным, управляющего фирмой задержали.

Фото: Piter.tv

