Комитет образования Ленобласти возьмет на контроль очереди в детские сады

Соблюдение очередности предоставления мест в детских садах станет новой задачей регионального Комитета по образованию.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко дал поручение региональному Комитету общего и профессионального образования взять под контроль продвижение очередей в детские сады и соблюдение очередности при предоставлении места для детей. Основанием для этого стало обращение жительницы поселка Аннино Ломоносовского района, во время прямой линии с главой региона рассказавшей о путанице со справками, из-за которой нарушается порядок в очереди, и места предоставляются родителям, вставшим в очередь позже.

По словам женщины, она стоит в очереди с 2019 года, и вперед нее уже продвинулись те, те регистрировался в 2020 и 2021 годах. Причиной стала рассылка уведомлений о необходимости заполнить специальную форму, которая осуществлялась исключительно по электронной почте - и те, кто ею не пользуется, в письменном виде документов не получили, из-за чего их опередили в очереди.

Персональное задание разобраться в данной конкретной ситуации Александр Дрозденко дал исполняющему обязанности главы Ломоносовского района Роману Дерендяеву.

Ранее эксперты не единожды отмечали, что в Ленобласти при росте жилищного строительства не хватает детских садов и школ.

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