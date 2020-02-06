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Комитет ГД утвердил поправки к проекту о горячем питании

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С нового учебного года программа будет внедряться в школы.

Комитет Госдумы утвердил поправки к проекту о горячем питании школьников. Программа будет внедряться поэтапно. Ее реализация запланирована с 1 сентября 2020 по 1 сентября 2023 года. Об этом сообщили в "ТАССе".

Еще в апреле 2019 года Дмитрий медведев отметил необходимость данной инициативы. Он заявил, что ученики должны получать полноценное и сбалансированное питание. Школы должны соблюдать нормы по молоку, молочным продуктам, сокам и фруктам. Над проектом работала группа во главе с Александром Жуковым.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России вводят бесплатное горячее питание ученикам начальной школы.

Теги: горячее питание, госдума, школа
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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