Комитет ГД утвердил поправки к проекту о горячем питании

С нового учебного года программа будет внедряться в школы.

Комитет Госдумы утвердил поправки к проекту о горячем питании школьников. Программа будет внедряться поэтапно. Ее реализация запланирована с 1 сентября 2020 по 1 сентября 2023 года. Об этом сообщили в "ТАССе".

Еще в апреле 2019 года Дмитрий медведев отметил необходимость данной инициативы. Он заявил, что ученики должны получать полноценное и сбалансированное питание. Школы должны соблюдать нормы по молоку, молочным продуктам, сокам и фруктам. Над проектом работала группа во главе с Александром Жуковым.

Ранее Piter.tv писал о том, что в России вводят бесплатное горячее питание ученикам начальной школы.