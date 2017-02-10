Комедия "Дублерша" с Дрю Бэрримор выйдет в прокат с 3 декабря

История о дублерше, которая не против заменить звезду Голливуда. Возрастное ограничение: 16+.

Скоро в российский прокат выйдет комедия "Дублерша" с Дрю Бэрримор в главной роли. Фильм покажет историю голливудской звезды, которую, после очередной некрасивой выходки, ждет общество анонимных алкоголиков и исправительные работы: в это время ее место занимает дублерша. Милая и талантливая девушка не против "избавиться от оригинала".

Режиссер Джэйми Бэббит рассказала, что всегда хотела снять черную комедию о женщинах и их ожиданиях. Бэббит восхищает, как женщины "находят путь для самовыражения и реализации своего потенциала". Режиссер не осуждает героинь, наоборот – сочувствует.

В их борьбе есть человечность, уязвимость и правда. "Дублёрша" действительно показывает и изучает все грани того, что значит быть "успешной" женщиной. Я могу задать все те вопросы, на которые мне не удается ответить самой, и сделать это в смешной и забавной форме отметила Бэббит.

Ранее мы писали, что "Чудо-женщину 2" выпустят в кинотеатрах и на HBO Max.