Комбинат питания "Конкорд" ознакомил родителей и детей с рабочими процессами

Посетителям показали, как проходит прием сырья и упаковка уже готовой продукции, как отлажена комплектация товаров и отгрузка.

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин вместе с руководством комбината питания "Конкорд" провел экскурсию на предприятии для матерей и их детей. Мероприятие состоялось во вторник утром в Кленово

Посетителей познакомили со всеми происходящими на фабрике процессами – показали, как проходит прием сырья и упаковка уже готовой продукции, как отлажена комплектация товаров и отгрузка. Также руководители комбината рассказали родителям, как осуществляется логистика.

В рамках этой экскурсии родителям предложили продегустировать разные блюда, приготовленные на комбинате. Так, мамы попробовали и оценили надлежащее качество домашнего рассольника, макарон, гречки и выпечки, приготовленных на предприятии.

Отметим, что в декабре минувшего года в нескольких детских дошкольных учреждениях Москвы были зафиксированы случаи заболевания дизентерией среди детей. По окончании проверки Роспотребнадзор дал свое заключение – причиной, вероятнее всего, стала продукция Чаплыгинского молочного комбината, расположенного в Липецкой области.

Юристу ФБК Любови Соболь официальная версия оказалась не по душе. В своем видеоблоге она обнародовала результаты собственного "расследования", указывающие на то, что продукты питания, спровоцировавшие заболевания, якобы были приготовлены комбинатом "Конкорд".

Руководство компании и ее владелец, предприниматель Евгений Пригожин, после ознакомления с выводами соратницы Алексея Навального предложили Соболь лично проинспектировать работу комбината, поставляющего еду в ряд детских садов. Тем не менее, ответа от юриста ФБК так и не последовало. О причинах своего молчания на эту тему Соболь также не сочла нужным сообщать.

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Фото: vk.com/concordgroup_official