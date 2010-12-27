Командующий ЗВО посетил военно-патриотическую стройку на береговой батарее "Демидов"

Для посетителей выставка откроется в середине 2018 года.

Командующий ЗВО генерал-полковник Андрей Картаполов посетил стройку военно-патриотического комплекса в Кронштадте, сообщает 15 апреля Минобороны.

Известно, что на территории мортирной береговой батареи "Демидов" хотят построить сектор, описывающий фронтовой быт. Около объекта культурного наследия строятся смотровые вышки, конюшни, столовая с кухней, баня, штабная землянка, медсанчасть, школа диверсантов и даже типография. Отреставрирован караульный дом начала XX века. Также произведена реконструкция исторического железнодорожного полотна протяженностью 600 метров.

Специально для экспозиции Обуховский завод создал три макета пушек системы Канэ. В Министерстве обороны отмечается, что работы должны завершить до лета нынешнего года. К экспозиционным зонам будет свободный доступ для школьников и экскурсий.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Кронштадте построят "партизанскую деревню" .По словам начальника пресс-службы Игоря Мугинова, все предметы будут возведены по фотографиям и воспоминаниям участников партизанского движения.

Фото: ВКонтакте / Комплекс береговых батарей крепости Кронштадт