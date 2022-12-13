В Петербурге ночью пьяная мать уснула на остановке у коляски со своим младенцем

Женщину и ребёнка обнаружили на перекрёстке Шуваловского проспекта и проспекта Авиаконтрукторов. Их забрали в медицинское учреждение.

В среду, 25 января, примерно в 23:00 сотрудники полиции заметили пьяную мать с коляской на пересечении Шуваловского проспекта и проспекта Авиаконтрукторов. Женщина спала на остановке общественного транспорта,в то время как её ребёнок, которому примерно 1,5 года на вид, замерзал на дороге. Об этом рассказали в ВК-сообшестве"Дорожный инспектор".

Правоохранители предположили, что женщина могла находиться под действием наркотиков.

На место прибыли сотрулники скорой помощи, они госпитализировали горе-мать и младенца.

Ранее мы сообщили о том, что прокуратура проводит проверку по факту ДТП на трассе "Ропша – Оржицы".

Видео: ВКонтакте / Дорожный инспектор