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Колония в Ленобласти поставила рабочую силу РЖД
Сегодня, 11:08
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Колония в Ленобласти поставила рабочую силу РЖД

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Заключенные Волосовской колонии приступили к работам по очистке территории путевой части.

Колония-поселение №1 в поселке Княжево Волосовского района заключила договор с Октябрьской дирекцией ОАО "РЖД" о привлечении осужденных, отбывающих срок на территории колонии, к оплачивамым работам на территориях, прилегающим к железнодороным путям. Сообщение об этом появилось на сайте УФСИН России по Петербургу и Ленинградской области. 

Заключенным предстоит вырубать деревья, косить траву и срезать кустарники. На данный момент работы ведутся на участке путевой части №12. 

Начальник КП-1 Виктор Григоряк уточнил, что оплачиваемый труд послужит погашению исков и возмещению ущерба, причиненного преступниками. 

Колонии-поселения - учреждения пенитенциарной системы с самым мягким режимом содержания; осужденные могут жить там вместе с семьей и свободно перемещаться по территории колонии.

Ранее приговоренные к обязательным работам водители, задержанные в состоянии алкогольного опьянения, были отправлены на ликвидацию борщевика в Ленобласти. 

Фото: УФСИН России по Петербургу и Ленобласти 

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Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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