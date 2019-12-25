Колония в Ленобласти поставила рабочую силу РЖД

Заключенные Волосовской колонии приступили к работам по очистке территории путевой части.

Колония-поселение №1 в поселке Княжево Волосовского района заключила договор с Октябрьской дирекцией ОАО "РЖД" о привлечении осужденных, отбывающих срок на территории колонии, к оплачивамым работам на территориях, прилегающим к железнодороным путям. Сообщение об этом появилось на сайте УФСИН России по Петербургу и Ленинградской области.

Заключенным предстоит вырубать деревья, косить траву и срезать кустарники. На данный момент работы ведутся на участке путевой части №12.

Начальник КП-1 Виктор Григоряк уточнил, что оплачиваемый труд послужит погашению исков и возмещению ущерба, причиненного преступниками.

Колонии-поселения - учреждения пенитенциарной системы с самым мягким режимом содержания; осужденные могут жить там вместе с семьей и свободно перемещаться по территории колонии.

Ранее приговоренные к обязательным работам водители, задержанные в состоянии алкогольного опьянения, были отправлены на ликвидацию борщевика в Ленобласти.

Фото: УФСИН России по Петербургу и Ленобласти