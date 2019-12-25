Синоптик Александр Колесов пока не видит предпосылок к бабьему лету в сентябре

Главный синоптик Петербурга, Александр Колесов подвел итоги летнего периода и рассказал о возможном бабьем лете. Он выразил мнение, что бабье лето, возможно, наступит лишь в середине октября.

Александр Колесов представил свой прогноз на предстоящую осень в ходе пресс-конференции в Интерфаксе. По его словам, первая половина сентября обещает быть относительно теплой. Например, во время школьных линеек ожидается поднятие температуры воздуха до 18-19 градусов.

Сейчас, по словам метеоролога, нет особых предпосылок для наступления бабьего лета. Для этого требуется период похолодания, а затем наступление теплой и сухой погоды. Он предполагает, что бабье лето, возможно, наступит только к середине октября.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти 1 сентября ожидается до +25 градусов.

Фото: Piter.TV