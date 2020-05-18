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Клип Little big попал в десятку самых просматриваемых видео в мире

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Ролик расположился на пятой строчке, его посмотрели более 33 миллионов раз.

В понедельник, 18 мая, стало известно о том, что клип Little big попал в десятку самых просматриваемых видео в мире. Об этом свидетельствуют данные международного чарта International YouTube Weekly Chart.

Петербургские музыканты вошли в пятерку, где также находятся Джастин Бибер, Арианна Гранде и 6ix9ine.

Наш новый клип "Hypnodancer" оказался на 5 месте в еженедельном чарте самых просматриваемых видео в мире на YouTube!

LITTLE BIG

Отметим, что менее чем за две недели новый клип на песню "Hypnodancer" набрал более 33 миллионов просмотров на YouTube-платформе.

Ранее мы сообщали о том, что группа Rammstein выпустила мини-документальный фильм  о съемках для нового альбома.

Фото:littlebigband/instagram

Видео:Little big/YouTube

Теги: little big, культура, музыка
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Музыка,

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