Ролик расположился на пятой строчке, его посмотрели более 33 миллионов раз.

В понедельник, 18 мая, стало известно о том, что клип Little big попал в десятку самых просматриваемых видео в мире. Об этом свидетельствуют данные международного чарта International YouTube Weekly Chart.

Петербургские музыканты вошли в пятерку, где также находятся Джастин Бибер, Арианна Гранде и 6ix9ine.

Наш новый клип "Hypnodancer" оказался на 5 месте в еженедельном чарте самых просматриваемых видео в мире на YouTube! LITTLE BIG

Отметим, что менее чем за две недели новый клип на песню "Hypnodancer" набрал более 33 миллионов просмотров на YouTube-платформе.

Ранее мы сообщали о том, что группа Rammstein выпустила мини-документальный фильм о съемках для нового альбома.

Фото:littlebigband/instagram

Видео:Little big/YouTube