В понедельник, 18 мая, стало известно о том, что клип Little big попал в десятку самых просматриваемых видео в мире. Об этом свидетельствуют данные международного чарта International YouTube Weekly Chart.
Петербургские музыканты вошли в пятерку, где также находятся Джастин Бибер, Арианна Гранде и 6ix9ine.
Наш новый клип "Hypnodancer" оказался на 5 месте в еженедельном чарте самых просматриваемых видео в мире на YouTube!
LITTLE BIG
Отметим, что менее чем за две недели новый клип на песню "Hypnodancer" набрал более 33 миллионов просмотров на YouTube-платформе.
Ранее мы сообщали о том, что группа Rammstein выпустила мини-документальный фильм о съемках для нового альбома.
Фото:littlebigband/instagram
Видео:Little big/YouTube
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