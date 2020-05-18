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Группа Rammstein выпустила мини-документальный фильм  о съемках для нового альбома

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В 8-минутном ролике показаны фотосъемки группы.

В понедельник, 18 мая, в сети появился мини-документальный фильм от группы Rammstein. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале музыкантов. 

В 8-минутном ролике показаны фотосъемки группы. Видео посвящено годовщине релиза прошлогоднего альбома. 

В январе 2019 года команда документалистов последовала за группой на многодневную фотосессию для их предстоящего релиза

отметили музыканты 

На фотографиях музыканты преодолевают морскую стихию. В одной части съемок музыканты показаны в затопленном помещении. Фанаты предполагают, что это корабль, который терпит крушение. 

Ранее мы сообщали о том, что Netflix покажет комедийный фильм про "Евровидение".

Видео:Rammstein/YouTube

Теги: rammstein, культура, музыка
Категории: Лента новостей, Культура, Музыка,

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