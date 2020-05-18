Группа Rammstein выпустила мини-документальный фильм  о съемках для нового альбома

В 8-минутном ролике показаны фотосъемки группы.

В понедельник, 18 мая, в сети появился мини-документальный фильм от группы Rammstein. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале музыкантов.

В 8-минутном ролике показаны фотосъемки группы. Видео посвящено годовщине релиза прошлогоднего альбома.

В январе 2019 года команда документалистов последовала за группой на многодневную фотосессию для их предстоящего релиза отметили музыканты

На фотографиях музыканты преодолевают морскую стихию. В одной части съемок музыканты показаны в затопленном помещении. Фанаты предполагают, что это корабль, который терпит крушение.

Ранее мы сообщали о том, что Netflix покажет комедийный фильм про "Евровидение".

Видео:Rammstein/YouTube