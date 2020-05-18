Netflix покажет комедийный фильм про "Евровидение"

Премьера запланирована на 26 июня.

Американский стриминговый сервис Netflix выпустит комедию о международном музыкальном конкурсе "Евровидение". Об этом пишет издание Insider.

Фильм получил название Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga. Премьера запланирована на 26 июня. История расскажет о вымышленных исландских артистах Ларсе и Сигриде. Им представилась возможность реализовать мечту и представить свою страну на песенном конкурсе.

Главные роли в фильме исполнили Уилл Феррелл и Рэйчел МакАдамс. Их дуэт накануне представил клип на песню Volcano Man ("Человек-вулкан"). В нем артисты в атрибутике викингов поют на фоне пейзажей Исландии.

Кроме того, зрители увидят в комедии американскую певицу Деми Ловато и британских актеров Пирса Броснана и Дэна Стивенса.

В этом году из-за пандемии коронавируса "Евровидение" прошло в режиме онлайн. Вместо гранд-финала организаторы конкурса устроили виртуальное телешоу Europe Shine A Light ("Европа зажигает огни"). Многих разочаровал такой формат, поскольку не было традиционного голосования, накала эмоций и борьбы между конкурсантами. При этом победители все-таки были определены альтернативным жюри. В тройке лидеров часто мелькали Виктория из Болгарии, Gjon"s Tears из Швейцарии, исландцы Daði og Gagnamagnið и The Rooр из Литвы.

Ранее была названа величайшая песня в истории "Евровидения".

Видео: YouTube / Netflix UK & Ireland