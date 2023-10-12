Клинический психолог рассказал о способах поддержки родственников, ухаживающих за больными людьми

Специалист уточнил, что существует прямая взаимосвязь между тяжестью заболевания и психологическим климатом в семье.

Согласно данным волонтерских организаций, примерно 5 млн российских граждан нуждаются в постоянном уходе. Часто за больными родственниками приходится присматривать годами, что влияет не только на финансовую стабильность семьи, но и на асоциальное состояние. Как рассказал "Петербургскому дневнику" медицинский клинический психолог Госпиталя для ветеранов войн Георгий Алексеев, в случае, если родственники столкнулись с необходимостью ухода за больным, необходимо уделить внимание на их психологическое благополучие.

Специалист уточнил, что существует прямая взаимосвязь между тяжестью заболевания и психологическим климатом в семье. Так, речь идёт не просто о простуде, а о таких патологиях, как острое нарушение мозгового кровообращения, прогрессирующая деменция или онкологические заболевания. Но в целом негатив в семью приносит любое заболевание, добавил он.

К примеру, у пациентов, перенесших инсульт, часто наблюдается снижение когнитивных функций, ухудшение понимания происходящего, многие испытывают проблемы с речью. Обычно выделяют несколько проблем, с которыми сталкиваются родственники больных. К ним относятся вынужденное изменение рабочего графика или даже потеря работы, постоянное стрессовое воздействие. По этой причине необходимо здраво и взвешенно реагировать на любые возникающие трудности, оказывать эмоциональную поддержку и при этом сохранять выдержку и спокойствие. Георгий Алексеев, медицинский клинический психолог Госпиталя для ветеранов войн

Также Алексеев добавил, что довольно актуальна проблема недостаточного информирования родственников о грамотном уходе за больными. Люди сталкиваются лицом к лицу с болезнью и теряют контроль над ситуацией.

Есть такое понятие, как соблюдение психогигиены. Это означает, что человеку необходимо в подобной ситуации обращаться к специалисту за поддержкой. В поликлиниках и больницах есть штатные психологи, в должностные обязанности которых входит поддержка родственников больных. Они учат оценивать состояние человека, чтобы он мог контролировать свое здоровье и поведение. Георгий Алексеев, медицинский клинический психолог Госпиталя для ветеранов войн

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Фото: предоставлено пресс-службой Госпиталя для ветеранов войн