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Климатические забастовки пройдут в 14 российских городах

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Городские администрации одобрили участие в международной акции.

В пятницу, 27 сентября, в 14 российских городах пройдут климатические протесты в рамках международной акции Global Climate Strike. Информация об этом появилась на официальном сайте "Гринпис".

В протестах примут участие школьники и студенты, они последуют примеру 16-летней активистки Греты Тунберг из Швеции. Девушка еженедельно проводила одиночный пикет у здания парламента в 2018 году. 

Среди городов-участников Москва, Воронеж, Самара, Петрозаводск, Калининград, Новосибирск, Владивосток, Архангельск, Иркутск, Кирова, Мурманск, Нижний Новгород, Курск, Ростов-на-Дону. На одиночные пикеты выйдут жители Петербурга, Сочи, Гусь-Хрустального, Екатеринбурга, Новочебоксарска и Вологды. 

Международная акция предваряет Климатический саммит ООН в Нью-Йорке. 

Ранее Piter.TV рассказал о том, за что Грету Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира

Видео: associated press

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Категории: Лента новостей, Новости России,

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