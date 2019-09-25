Климатические забастовки пройдут в 14 российских городах

Городские администрации одобрили участие в международной акции.

В пятницу, 27 сентября, в 14 российских городах пройдут климатические протесты в рамках международной акции Global Climate Strike. Информация об этом появилась на официальном сайте "Гринпис".

В протестах примут участие школьники и студенты, они последуют примеру 16-летней активистки Греты Тунберг из Швеции. Девушка еженедельно проводила одиночный пикет у здания парламента в 2018 году.

Среди городов-участников Москва, Воронеж, Самара, Петрозаводск, Калининград, Новосибирск, Владивосток, Архангельск, Иркутск, Кирова, Мурманск, Нижний Новгород, Курск, Ростов-на-Дону. На одиночные пикеты выйдут жители Петербурга, Сочи, Гусь-Хрустального, Екатеринбурга, Новочебоксарска и Вологды.

Международная акция предваряет Климатический саммит ООН в Нью-Йорке.

Ранее Piter.TV рассказал о том, за что Грету Тунберг номинировали на Нобелевскую премию мира.

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